Viagem internacional de Celina pode alterar comando do governo do Distrito Federal
Convite para governadora participar de evento em Nova York sinaliza mudança temporária no Executivo brasiliense
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Presidente da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal), o deputado Wellington Luiz (MDB) deve assumir interinamente o governo local ainda em maio, caso se confirme a viagem da atual governadora Celina Leão (PP) aos Estados Unidos. Pela linha sucessória, cabe ao chefe do Legislativo ocupar a cadeira em situações de ausência, afastamento ou impedimento do titular do Executivo.
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Celina foi convidada para participar do 15º Lide – Brazil Investment Forum 2026 -, marcado para o dia 12 de maio, em Nova York (EUA). O fórum empresarial é organizado por João Doria, ex-governador de São Paulo. De acordo com a Lei Orgânica do DF, ao deixar o país, o governante precisa transmitir o cargo ao substituto legal durante o período fora do território nacional.
Se a agenda for confirmada, Wellington Luiz será acionado para exercer temporariamente a chefia do Executivo distrital. Desde as eleições de 2022, o emedebista foi eleito e reeleito, por duas vezes e de forma unânime, para presidir a Câmara Legislativa do DF. Apesar do histórico, pode ser a primeira vez que o parlamentar esteja no comando do Palácio do Buriti.
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Aliado político do grupo de Ibaneis Rocha (MDB), Wellington Luiz mantém boa relação com Celina Leão. A aliança iniciou antes mesmo da gestora ocupar a vice-governadoria na chapa vitoriosa do ex-governador, em 2022. Antes de herdar o palácio, Celina e Wellington eram colegas de mandato na CLDF, ainda em 2015. Na ocasião, a atual governadora foi escolhida para presidir o Legislativo brasiliense durante o início do governo de Rodrigo Rollemberg (PSB).