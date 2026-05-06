A tentativa de Vorcaro de investir em uma das principais ligas de futebol do país

Documentos obtidos pelo PlatôBR mostram que o banqueiro investiu no fundo que gere a FFU, liga que reúne grandes clubes como Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo, Internacional e Cruzeiro

Antonio Temóteo
Repórter
06/05/2026 06:42

O banqueiro Daniel Vorcaro, preso após a liquidação do banco Master, tinha planos de influenciar o futebol brasileiro que iam além da participação que ele tinha na SAF do Atlético Mineiro.

Documentos da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) obtidos pelo PlatôBR mostram que Vorcaro usou o fundo Astralo 95 citado em diversas transações que envolvem o banqueiro para investir R$ 33,4 milhões no fundo de investimentos Exa Mídia.

O Exa Mídia foi criado para gerir e participar da comercialização dos direitos de transmissão das partidas dos clubes que fazem parte da FFU (Futebol Forte União), liga que reúne mais de 30 agremiações, incluindo algumas das mais importantes do futebol brasileiro, como Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo, Internacional e Cruzeiro.

O fundo é gerido pela gestora Exa Capital e controlado pelo empresário Pedro Mesquita, ex-executivo da XP e um dos responsáveis pela criação da SAF do Cruzeiro.

O Exa Mídia tem patrimônio de R$ 60 milhões, dos quais R$ 56,7 milhões estão aplicados em debêntures emitidas pela Sports Media, principal investidora da FFU, que detém até 20% dos direitos comerciais e de TV dos clubes da liga, incluindo jogos do Campeonato Brasileiro.

Procurada, a FFU não se manifestou até a publicação deste texto.

