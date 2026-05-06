Por que Ana Amélia desistiu de disputar as eleições

A ex-senadora Ana Amélia desistiu de disputar as eleições neste ano.

No fim de março, ela anunciou a desfiliação do PSD e passou a ser cortejada por pelo menos cinco partidos, interessados em lançá-la para uma vaga na Câmara, de olho em seu capital político.

Ela acabou optando pelo PP, sigla à qual já havia sido filiada.

Mesmo bem posicionada nas pesquisas, Ana Amélia decidiu nesta terça-feira, 5, apenas apoiar Luciano Zucco (PL) ao governo do Rio Grande do Sul.

À coluna, ela atribuiu ao “desalento com a polarização” a decisão de não tentar retornar ao Congresso.

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“O país está mergulhado em problemas como aumento da violência urbana, baixa escolaridade, logística deficitária, endividamento no setor rural, crise climática e queda na produção de alimentos. E o discurso político se resume às questões institucionais. A disputa entre Poderes vai ser a chave para tornar o Brasil melhor e mais seguro? Não creio.”