Assine
overlay
Início PlatôBr

Por que Ana Amélia desistiu de disputar as eleições

Ex-senadora aparecia bem em pesquisas internas, mas abriu mão de concorrer a uma vaga na Câmara

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
06/05/2026 06:42

compartilhe

SIGA
×
Por que Ana Amélia desistiu de disputar as eleições
Por que Ana Amélia desistiu de disputar as eleições crédito: Foto: Roque de Sá/Agência Senado

A ex-senadora Ana Amélia desistiu de disputar as eleições neste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No fim de março, ela anunciou a desfiliação do PSD e passou a ser cortejada por pelo menos cinco partidos, interessados em lançá-la para uma vaga na Câmara, de olho em seu capital político.

Ela acabou optando pelo PP, sigla à qual já havia sido filiada.

Mesmo bem posicionada nas pesquisas, Ana Amélia decidiu nesta terça-feira, 5, apenas apoiar Luciano Zucco (PL) ao governo do Rio Grande do Sul.

À coluna, ela atribuiu ao “desalento com a polarização” a decisão de não tentar retornar ao Congresso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O país está mergulhado em problemas como aumento da violência urbana, baixa escolaridade, logística deficitária, endividamento no setor rural, crise climática e queda na produção de alimentos. E o discurso político se resume às questões institucionais. A disputa entre Poderes vai ser a chave para tornar o Brasil melhor e mais seguro? Não creio.”

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay