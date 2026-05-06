Convescote para a posse de Kassio no TSE tem ingresso a R$ 800

Os convidados de um jantar em homenagem a Kassio Nunes Marques, do STF, terão de desembolsar R$ 800 por uma das mil cadeiras previstas para ocupar o salão do buffet Villa Rizza, em Brasília. O ministro tomará posse na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) às 19h do dia 12 de maio (terça-feira), pouco antes do horário marcado para a celebração no disputado espaço de festas localizado no Setor de Clubes Sul.

O convite não menciona oficialmente quem organiza o pomposo evento, não fosse a chave Pix para confirmação do pagamento de acesso. A conta no BTG Pactual está em nome da Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil). Até a noite desta terça-feira, 5, a cúpula do TSE ainda patinava para encontrar o formato ideal para o convescote, justamente pela previsão de tantos convidados ilustres.

Homenagens nesse formato são comuns no ambiente jurídico e, geralmente, realizadas em parceria com associações de classe. Elas ocorrem, geralmente, logo após a posse de ministros em tribunais superiores ou quando os magistrados assumem algum cargo de comando. Apesar disso, Flávio Dino e Cristiano Zanin, os dois integrantes mais novos do STF, recusaram celebrações como a de Nunes Marques. Zanin optou por uma comemoração mais intimista, enquanto Dino não achou de bom tom aceitar o jantar por ter presidido a associação que propôs organizar a festança.

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Procurados, o TSE e a Ajufe não se pronunciaram sobre o caso.