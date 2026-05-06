Escolha feita por Tarcísio e Eduardo para o Senado provoca ruídos entre aliados em SP

Articulada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com aval do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL), a escolha do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa), André do Prado, para disputar a segunda vaga da direita ao Senado destoou da vontade de parte da militância, que defendia nomes mais competitivos. O anúncio feito nesta terça-feira, 5, incluiu Eduardo como primeiro suplente de Prado, mas deixou de fora nomes como os deputados Ricardo Salles (Novo), Mário Frias (PL) e o deputado estadual Gil Diniz (PL), todos considerados do núcleo duro da família do ex-presidente.

Dentro da direita, a novidade foi recebida com certa frustração por parte do aliados. “Se é para ele [Eduardo] assumir, ele tem que ser candidato ou colocar Mello Araújo, Gil ou Mário Frias e ele de suplente. Ser suplente de homem do Valdemar não dá. André não passa nem perto das pautas que defendemos”, escreveu a advogada bolsonarista Flavia Ferronato, referindo-se ao vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo (PL).

O deputado Mário Frias e o próprio Gil Diniz se manifestaram em apoio à decisão do filho “03” de Bolsonaro. “O presidente André do Prado tem o apoio de Eduardo e também terá o meu apoio. É o nosso pré-candidato ao Senado pelo PL”, registrou o integrante da Alesp. “Tem meu apoio”, emendou o ex-ator.

Segundo Tarcísio de Freitas, a escolha ocorreu após tratativas que envolveram o ex-presidente Jair Bolsonaro e Eduardo. “Isso foi combinado lá atrás”, afirmou o governador. Além de André do Prado, a direita terá o deputado Guilherme Derrite (Progressistas) na chapa para o Senado. O martelo foi batido durante negociações nos Estados Unidos, onde Prado esteve com Eduardo e com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Eduardo elencou as razões para escolher o aliado para uma das vagas de senador na chapa. Ele afirmou que André do Prado tem “ficha limpa”, ocupa a presidência da Alesp e “demonstra capacidade real de articulação e liderança política”. Eduardo disse ainda que o parlamentar aprovou todas as matérias que pautou para sustentar o governo Tarcísio de Freitas, e que mantém relação com prefeitos de diferentes partidos, o que, segundo ele, amplia a capilaridade eleitoral. “Espero que o André traga sua força política para ajudar Flávio Bolsonaro a libertar o país e eu possa ver minha nação livre novamente”, acrescentou.