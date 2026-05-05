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O que mais pesa contra Pacheco em Minas

Ex-presidente do Senado, em momento algum, cravou que disputará o governo local

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
05/05/2026 14:36

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O que mais pesa contra Pacheco em Minas
O que mais pesa contra Pacheco em Minas crédito: Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Antes mesmo da derrota de Jorge Messias no Senado, a cúpula do PSB, partido ao qual Rodrigo Pacheco se filiou no mês passado, já não acreditava mais que o ex-presidente do Senado disputaria o governo de Minas Gerais.

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O que mais pesa é simples: Pacheco precisa querer ser candidato em Minas e, até aqui, não dá sinal seguro nessa direção.

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Ele não desistiu de uma vaga no STF ou no TCU. E não quer colar em Lula.

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