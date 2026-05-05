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Sem frente ampla: os partidos que restam a Lula

A base de apoio do atual presidente tende a não se ampliar até outubro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
05/05/2026 14:24

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Sem frente ampla: os partidos que restam a Lula
Sem frente ampla: os partidos que restam a Lula crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A cada dia que passa, fica mais difícil para o PT renovar a chamada “frente ampla” para as eleições.

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Até aqui, o partido do presidente Lula contabiliza apoio restrito ao campo da esquerda no primeiro turno: PSB, PV, Rede, PSOL, PCdoB, PDT. E só.

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