Sem frente ampla: os partidos que restam a Lula
A base de apoio do atual presidente tende a não se ampliar até outubro
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A cada dia que passa, fica mais difícil para o PT renovar a chamada “frente ampla” para as eleições.
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Até aqui, o partido do presidente Lula contabiliza apoio restrito ao campo da esquerda no primeiro turno: PSB, PV, Rede, PSOL, PCdoB, PDT. E só.