Prazo final: eleitor irregular terá atendimento garantido na Justiça Eleitoral

Os agendamentos no TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral) para atendimento eleitoral estão esgotados na reta final de regularização do título. O órgão garantiu, contudo, que nenhum eleitor ficará sem atendimento.

Até o dia 6 de maio, prazo limite para os ajustes legais, quem comparecer presencialmente às unidades será atendido, mesmo sem horário marcado. Nos casos em que não for possível concluir o procedimento no mesmo dia, a Corte afirma que será assegurada a finalização em data posterior, sem prejuízo ao eleitor.

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O tribunal informa que todos os eleitores presentes até as 18h do dia 6 (prazo limite) terão a situação regularizada para garantir o exercício dos direitos políticos nas próximas eleições. O órgão também reforça que o atendimento é pessoal e intransferível. Não é permitido agendar ou comparecer em nome de terceiros.