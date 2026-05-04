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Prazo final: eleitor irregular terá atendimento garantido na Justiça Eleitoral

TRE-DF assegura atendimento presencial a todos que comparecerem até 6 de maio para concluir processos sem prejuízo ao cidadão

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
04/05/2026 18:29

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Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral, no centro do Rio de Janeiro.
Cabina de votação com a nova urna modelo UE2020 é apresentada em seção eleitoral simulada no Tribunal Regional Eleitoral, no centro do Rio de Janeiro. crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os agendamentos no TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral) para atendimento eleitoral estão esgotados na reta final de regularização do título. O órgão garantiu, contudo, que nenhum eleitor ficará sem atendimento.

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Até o dia 6 de maio, prazo limite para os ajustes legais, quem comparecer presencialmente às unidades será atendido, mesmo sem horário marcado. Nos casos em que não for possível concluir o procedimento no mesmo dia, a Corte afirma que será assegurada a finalização em data posterior, sem prejuízo ao eleitor.

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O tribunal informa que todos os eleitores presentes até as 18h do dia 6 (prazo limite) terão a situação regularizada para garantir o exercício dos direitos políticos nas próximas eleições. O órgão também reforça que o atendimento é pessoal e intransferível. Não é permitido agendar ou comparecer em nome de terceiros.

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