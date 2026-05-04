Como Lula quer transformar o fim da escala 6×1 em voto
Além do mérito da proposta, necessidade de regulamentação será explorada eleitoralmente
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Independentemente do teor da proposta que vier a ser aprovada para o fim da escala 6×1, será inevitável uma regulamentação posterior.
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Lula deve explorar também esse ponto na campanha: dirá que a reeleição é necessária para concluir a implementação da medida.