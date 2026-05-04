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Como Lula quer transformar o fim da escala 6×1 em voto

Além do mérito da proposta, necessidade de regulamentação será explorada eleitoralmente

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
04/05/2026 17:20

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Como Lula quer transformar o fim da escala 6×1 em voto
Como Lula quer transformar o fim da escala 6×1 em voto crédito: Paulo Pinto/Ag?ncia Brasil

Independentemente do teor da proposta que vier a ser aprovada para o fim da escala 6×1, será inevitável uma regulamentação posterior.

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Lula deve explorar também esse ponto na campanha: dirá que a reeleição é necessária para concluir a implementação da medida.

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