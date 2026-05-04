Internado desde sexta-feira, 1º, no hospital DF Star, Jair Bolsonaro recebeu alta, nesta segunda-feira, 4, após passar por uma cirurgia no ombro direito. O ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador. A cirurgia ocorreu sem intercorrências, de acordo com o boletim assinado pelo médico Alexandre Firmino Paniago, ortopedista do ex-presidente.

O ex-presidente se queixava de dores no local e precisava fazer uso diário de analgésicos, o que levou a defesa a solicitar autorização para o procedimento cirúrgico. Condenado a uma pena 27 anos e três meses, Bolsonaro está em prisão domiciliar.

A intervenção foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após o pedido feito pela defesa em 21 de abril. Ao se manifestar no último dia 24, a PGR (Procuradoria-Geral da República) não se opôs à realização da cirurgia.

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