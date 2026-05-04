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Após nomeação, aliado de deputado desiste de assumir cargo no DF

Aliado de Thiago Manzoni, Bruno Oliveira decidiu priorizar campanha do parlamentar ao Congresso

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
04/05/2026 16:23

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Após nomeação, aliado de deputado desiste de assumir cargo no DF
Após nomeação, aliado de deputado desiste de assumir cargo no DF crédito: Platobr Politica

Ex-administrador do SIA (Setor de Indústria e Abastecimento), Bruno Oliveira desistiu, nesta segunda-feira, 4, de retornar ao comando da região administrativa que reúne um dos maiores PIBs do Distrito Federal. O advogado foi nomeado para voltar para a cadeira, mas comunicou a governadora Celina Leão (PP), nesta segunda-feira, 4, que não tomará posse. 

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Oliveira é ligado ao grupo político do deputado distrital Thiago Manzoni (PL), pastor e capelão de Jair Bolsonaro na prisão. Um dos principais nomes da direita, Manzoni escalou o assessor para coordenar a campanha para a Câmara dos Deputados. “Entendi que posso contribuir ainda mais apoiando meu amigo e deputado”, disse.

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