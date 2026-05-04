Oposição vê Janja como trunfo eleitoral e prepara linha de ataque

A oposição torce para que Janja da Silva entre de vez na campanha de reeleição de Lula.

No entorno de Flávio Bolsonaro, há estratégia pronta para explorar eleitoralmente o que consideram fragilidades da primeira-dama durante o governo.

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Se decidir se expor mais, Janja será alvo de rótulos como “deslumbrada” e do estigma de “gastadora”, numa tentativa de vinculá-la diretamente ao desgaste do governo.