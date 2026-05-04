Assine
overlay
Início PlatôBr

Oposição vê Janja como trunfo eleitoral e prepara linha de ataque

Ainda não está claro qual será o papel da primeira-dama na campanha à reeleição

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
04/05/2026 14:59

compartilhe

SIGA
×
Oposição vê Janja como trunfo eleitoral e prepara linha de ataque
Oposição vê Janja como trunfo eleitoral e prepara linha de ataque crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

A oposição torce para que Janja da Silva entre de vez na campanha de reeleição de Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No entorno de Flávio Bolsonaro, há estratégia pronta para explorar eleitoralmente o que consideram fragilidades da primeira-dama durante o governo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se decidir se expor mais, Janja será alvo de rótulos como “deslumbrada” e do estigma de “gastadora”, numa tentativa de vinculá-la diretamente ao desgaste do governo.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay