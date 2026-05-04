Oposição vê Janja como trunfo eleitoral e prepara linha de ataque
Ainda não está claro qual será o papel da primeira-dama na campanha à reeleição
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A oposição torce para que Janja da Silva entre de vez na campanha de reeleição de Lula.
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No entorno de Flávio Bolsonaro, há estratégia pronta para explorar eleitoralmente o que consideram fragilidades da primeira-dama durante o governo.
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Se decidir se expor mais, Janja será alvo de rótulos como “deslumbrada” e do estigma de “gastadora”, numa tentativa de vinculá-la diretamente ao desgaste do governo.