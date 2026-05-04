Os gestos que Pacheco espera de Lula antes de decidir se será candidato ao governo

Ainda patinando nas pesquisas de intenção de voto em um cenário bastante indefinido da corrida eleitoral em Minas Gerais, o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) tem mantido suspense sobre a possibilidade de ser o candidato do presidente Lula ao governo do estado. Para o entorno de Pacheco, o petista não tem tido empenho suficiente para emprestar à candidatura seu prestígio. O estímulo desejado, de acordo com pessoas próximas ao senador, passa pela realização de agendas comuns no estado e, principalmente, por um realinhamento da base aliada para não passar a ideia aos eleitores de total “fragmentação”, situação predominante hoje.

Após a derrota imposta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a Lula no Senado, rejeitando a indicação do ministro Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) para o STF (Supremo Tribunal Federal), esse cenário ficou ainda mais confuso. O senador chegou a relatar a interlocutores um desânimo em relação à campanha. Pacheco é aliado de Alcolumbre e hoje tem dúvidas se Lula conseguirá se reconciliar com o Centrão e organizar as alianças eleitorais nos estados. “Aconteceram alguns ruídos na votação do Messias e Lula precisa fazer essa recomposição da base”, disse um aliado de primeira hora do senador.

Para essa recomposição, no entanto, um gesto é esperado de Lula entre os mais próximos de Pacheco. É preciso que o presidente diga à base aliada que a rejeição do ministro “são águas passadas”. “É preciso zerar o jogo”, disse um interlocutor.

Para crescer em Minas, Pacheco precisa reunir o centro político e buscar, principalmente, os eleitores que gostariam que o novo governador do estado fosse “independente” dos dois polos da disputa nacional, ou seja, Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que lançou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho, ao Palácio do Planalto.

Em Minas, as pesquisas indicam Pacheco em terceiro lugar, atrás do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), que está em meio de mandato e ainda não anunciou se será candidato, e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT).

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Lula pode mudar seu palanque em Minas e optar por Kalil, caso Pacheco desista da candidatura. No entanto, os movimentos do PT mineiro ainda apontam para o senador do PSB. Em mensagem divulgada em vídeo no fim de semana, a ex-prefeita de Contagem e pré-candidata ao Senado, Marília Campos (PT), fez um apelo para que Pacheco lance seu nome dentro de uma aliança de centro-esquerda, alegando que o estado precisa de uma “reconstrução” e que ele teria toda capacidade de articulação para isso. “Pacheco precisa vir como pré-candidato ao governo de Minas Gerais”, disse a ex-prefeita.