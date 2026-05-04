Distância calculada: campanha de Flávio Bolsonaro dosa papel dos irmãos

A campanha de Flávio Bolsonaro manterá uma distância segura dos irmãos do pré-candidato, como a coluna já registrou.

Carlos Bolsonaro é visto como “fora da casinha”, embora receba o crédito pela eleição de Jair Bolsonaro em 2018, especialmente pela mobilização das tias do zap e dos tios do churrasco.

Já Eduardo Bolsonaro é considerado “também problemático”, mas há a avaliação de que a “coragem” ao se autoexilar nos Estados Unidos, em busca de “reparações”, deve ser valorizada junto ao eleitorado mais radical.

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Como nem os irmãos se entendem direito, a orientação é buscar a unidade possível e explorar, de forma pragmática, o que cada um pode agregar à campanha.