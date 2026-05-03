‘Esse Flavinho paz e amor não se sustenta’, diz aliado de Lula

Flávio Bolsonaro tem se esforçado para se apresentar como “moderado”, mas governistas apostam que a estratégia não vai colar.

O diagnóstico do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), por exemplo, é o seguinte: “Esse Flavinho paz e amor não se sustenta”.

“Por um motivo muito simples: há uma base radicalizada que vai pressioná-lo”, acrescentou à coluna.

Almeida afirmou que o que chamou de “ambiente de irracionalidade” não deve se sustentar até outubro e que, com o início da campanha, serão feitas comparações de indicadores entre os governos Bolsonaro e Lula, o que, segundo ele, favoreceria o atual presidente.

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“O jogo não começou. Na campanha, o que Flávio terá para mostrar serão as relações com as milícias e as rachadinhas”, provocou.