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ELEIÇÕES 2026

‘Esse Flavinho paz e amor não se sustenta’, diz aliado de Lula

O diagnóstico do deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
03/05/2026 06:41 - atualizado em 03/05/2026 11:17

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‘Esse Flavinho paz e amor não se sustenta’, diz aliado de Lula
Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente, tem se esforçado para se apresentar como "moderado", crédito: Foto: Beto Barata/ PL

Flávio Bolsonaro tem se esforçado para se apresentar como “moderado”, mas governistas apostam que a estratégia não vai colar.

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O diagnóstico do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), por exemplo, é o seguinte: “Esse Flavinho paz e amor não se sustenta”.

“Por um motivo muito simples: há uma base radicalizada que vai pressioná-lo”, acrescentou à coluna.

Almeida afirmou que o que chamou de “ambiente de irracionalidade” não deve se sustentar até outubro e que, com o início da campanha, serão feitas comparações de indicadores entre os governos Bolsonaro e Lula, o que, segundo ele, favoreceria o atual presidente.

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“O jogo não começou. Na campanha, o que Flávio terá para mostrar serão as relações com as milícias e as rachadinhas”, provocou.

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