‘Esse Flavinho paz e amor não se sustenta’, diz aliado de Lula
O diagnóstico do deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia
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Flávio Bolsonaro tem se esforçado para se apresentar como “moderado”, mas governistas apostam que a estratégia não vai colar.
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O diagnóstico do deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), por exemplo, é o seguinte: “Esse Flavinho paz e amor não se sustenta”.
“Por um motivo muito simples: há uma base radicalizada que vai pressioná-lo”, acrescentou à coluna.
Almeida afirmou que o que chamou de “ambiente de irracionalidade” não deve se sustentar até outubro e que, com o início da campanha, serão feitas comparações de indicadores entre os governos Bolsonaro e Lula, o que, segundo ele, favoreceria o atual presidente.
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“O jogo não começou. Na campanha, o que Flávio terá para mostrar serão as relações com as milícias e as rachadinhas”, provocou.