O comentário de um deputado do PT sobre o silêncio na votação de Messias
Pela primeira vez em mais de 130 anos, um indicado ao STF foi rejeitado pelo Senado
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O silêncio no plenário do Senado durante a votação que derrotou Jorge Messias também chamou a atenção do deputado federal Alencar Santana (PT-SP).
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Ele comentou com a coluna:
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“Quando há silêncio no Parlamento, há algo sendo tramado.”