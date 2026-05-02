O comentário de um deputado do PT sobre o silêncio na votação de Messias

O silêncio no plenário do Senado durante a votação que derrotou Jorge Messias também chamou a atenção do deputado federal Alencar Santana (PT-SP).

Ele comentou com a coluna:

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“Quando há silêncio no Parlamento, há algo sendo tramado.”