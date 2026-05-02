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O comentário de um deputado do PT sobre o silêncio na votação de Messias

Pela primeira vez em mais de 130 anos, um indicado ao STF foi rejeitado pelo Senado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
02/05/2026 06:35

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O comentário de um deputado do PT sobre o silêncio na votação de Messias
O comentário de um deputado do PT sobre o silêncio na votação de Messias crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O silêncio no plenário do Senado durante a votação que derrotou Jorge Messias também chamou a atenção do deputado federal Alencar Santana (PT-SP).

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“Quando há silêncio no Parlamento, há algo sendo tramado.”

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