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Os motivos do governo Lula para não socorrer o BRB

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, chegou a pedir audiência com o presidente nos últimos dias, mas não obteve sucesso

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
02/05/2026 00:41

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Os motivos do governo Lula para não socorrer o BRB
Os motivos do governo Lula para não socorrer o BRB crédito: Foto: Ricardo Stuckert / PR

No Palácio do Planalto, a ordem é clara: o governo federal não socorrerá o BRB, afirmaram ao PlatôBR auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), chegou a solicitar uma audiência com o petista para tratar do assunto, mas recebeu um sonoro “não” como resposta. 

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A avaliação entre auxiliares de Lula é de que o governo deve manter distância dos assuntos que envolvem diretamente o banqueiro Daniel Vorcaro e o banco Master, liquidado pelo Banco Central. Antes da liquidação, o BC negou a fusão da instituição financeira com o BRB.

Vorcaro negocia agora um acordo de delação premiada que deve envolver parlamentares de todos os partidos. Outra orientação de Lula é para que o governo evite movimentos que possam respingar em sua imagem. “A crise do BRB não é problema do governo federal. Esse problema foi criado pelo governo do Distrito Federal e eles que que se virem”, diz um auxiliar de Lula.

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Além de pedir o socorro federal, Celina formalizou um pedido para que o Tesouro Nacional dê garantias para que o Distrito Federal consiga um empréstimo bilionário para socorrer o banco público. A tendência é que essa garantia seja negada sob o argumento de que faltaria capacidade de pagamento ao governo local.

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