O pé no acelerador de Hugo Motta para votar a PEC do fim da jornada 6×1

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) convocou uma semana inteira de sessões na Câmara com o objetivo de garantir quórum e acelerar a tramitação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba com a jornada de trabalho 6×1. A pauta de votação será divulgada pela secretaria-geral da mesa diretora ainda nesta sexta-feira, 1º.

As sessões ao longo da semana servem para acelerar a contagem do prazo para a apresentação de emendas na comissão especial criada para analisar a proposta. O objetivo de Motta é entregar a PEC votada ainda neste semestre. Ele conta que até o final de maio sejam concluídos os trabalhos da comissão especial que analisa a proposta e que o texto seja votado em plenário.

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Motta, no entanto, não deu andamento ao projeto de lei do governo que trata do mesmo assunto. Como a proposta foi enviada ao Congresso com regime de urgência, ele passa a trancar a pauta da Câmara com 45 dias se não for votado.sem ser votado. A ideia de Motta é que, ao apresentar a PEC votada, o governo possa retirar essa exigência no final do prazo legal que ocorre no final do mês de maio.