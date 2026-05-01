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Derrota de Messias esconde dados considerados positivos para o Ministério da Justiça

Estatísticas divulgadas pela pasta passaram despercebidas do grande público em meio ao debate político sobre o atrito entre o governo Lula e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
01/05/2026 12:15

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Derrota de Messias esconde dados considerados positivos para o Ministério da Justiça
Derrota de Messias esconde dados considerados positivos para o Ministério da Justiça crédito: Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A derrota acachapante do advogado-geral da União, Jorge Messias, no Senado e os desdobramentos desse revés no governo Lula atrapalharam a divulgação de dados considerados positivos pelo Ministério da Justiça, comandado por Wellington César Lima e Silva. 

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O Brasil registrou, no primeiro trimestre de 2026, o menor número de homicídios dolosos e latrocínios dos últimos dez anos para o período de janeiro a março. Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) e foram divulgados na noites desta quinta-feira, 30. 

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Os homicídios dolosos saíram de 12.719 em 2016 para 7.289 em 2026, o que representa uma redução de 42,7%. Já os latrocínios (roubo seguido de morte) caíram de 591 em 2016 para 160 em 2026, uma redução de 72,9%.

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