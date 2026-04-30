Derrota do Messias: ala do PT defende que Lula tenha ‘calma’, mas aguarda resposta
Presidente se reuniu com o indicado ao STF após a votação, mas ainda não se manifestou publicamente
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Uma ala do PT defende que Lula tenha calma e não reaja por impulso nem de imediato diante da derrota de Jorge Messias no Senado. É consenso, porém, que uma resposta não pode demorar a ser dada, nem que seja a de que o Planalto aceita o resultado, linha pouco provável.
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