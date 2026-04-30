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A leitura em Brasília: Alexandre de Moraes também venceu com a derrota de Messias

Ministro do STF teria a impressão de que o indicado por Lula poderia se alinhar a André Mendonça

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/04/2026 11:13

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A leitura em Brasília: Alexandre de Moraes também venceu com a derrota de Messias
A leitura em Brasília: Alexandre de Moraes também venceu com a derrota de Messias crédito: Foto: Rosinei Coutinho/STF

Cresce nos bastidores do Congresso, na manhã seguinte à derrota de Jorge Messias, a percepção de que Alexandre de Moraes se uniu a Davi Alcolumbre e atuou contra o indicado por Lula ao STF.

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A informação chega a parlamentares por meio de presidentes de partidos que acompanharam as movimentações dos últimos dias.

O motivo? Moraes teria se convencido de que, se aprovado, Messias se alinharia a André Mendonça, que trabalhou abertamente, sem sucesso, para garantir a aprovação do amigo evangélico. Essa dúvida já havia sido antecipada por esta coluna.

Empurrado para o caso Master em razão do contrato multimilionário da mulher com o banco, Moraes não quer se fragilizar mais e precisa garantir que o 11º nome da corte seja aliado de primeira hora.

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O que se diz é que bolsonaristas estão comemorando uma vitória que também é de Alexandre de Moraes, considerado por eles o principal algoz.

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