A leitura em Brasília: Alexandre de Moraes também venceu com a derrota de Messias
Ministro do STF teria a impressão de que o indicado por Lula poderia se alinhar a André Mendonça
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Cresce nos bastidores do Congresso, na manhã seguinte à derrota de Jorge Messias, a percepção de que Alexandre de Moraes se uniu a Davi Alcolumbre e atuou contra o indicado por Lula ao STF.
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A informação chega a parlamentares por meio de presidentes de partidos que acompanharam as movimentações dos últimos dias.
O motivo? Moraes teria se convencido de que, se aprovado, Messias se alinharia a André Mendonça, que trabalhou abertamente, sem sucesso, para garantir a aprovação do amigo evangélico. Essa dúvida já havia sido antecipada por esta coluna.
Empurrado para o caso Master em razão do contrato multimilionário da mulher com o banco, Moraes não quer se fragilizar mais e precisa garantir que o 11º nome da corte seja aliado de primeira hora.
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O que se diz é que bolsonaristas estão comemorando uma vitória que também é de Alexandre de Moraes, considerado por eles o principal algoz.