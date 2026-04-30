‘Um dia você pode precisar’: a frase que mais impactou no dia contra Messias
Discurso do senador Márcio Bittar foi alvo de comentários em encontro na casa do pré-candidato do PL ao Planalto
Após a votação que resultou na derrota de Jorge Messias no Senado, a oposição se reuniu na casa de Flávio Bolsonaro, no Lago Sul, em Brasília, para comer churrasco e jogar bola.
A comemoração antecipada do aniversário de Flávio, que completa 45 anos nesta quinta-feira, 30, serviu também como reunião informal sobre os acontecimentos do dia.
Em várias rodas de conversa, comentava-se que a frase mais impactante foi dita ainda durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, quando o senador Márcio Bittar, de pé, afirmou estar ouvindo de colegas que o voto em Jorge Messias era necessário porque “um dia você pode precisar”.
Bittar foi chamado de “corajoso e inspirado” por aliados.