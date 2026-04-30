Apesar do discurso moderado, Flávio Bolsonaro se mexeu contra Messias na reta final
Senador e pré-candidato ao Planalto trabalhou, sobretudo, para garantir o fechamento de questão no PL e partidos mais aliados
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Embora tenha evitado comemorar efusivamente a derrota de Jorge Messias e publicizar seus movimentos nos bastidores estratégia para se mostrar moderado e ao centro , Flávio Bolsonaro atuou, sim, para derrotar o indicado de Lula ao STF.
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Na noite da antevéspera da votação no Senado, Flávio estava convicto de que o governo tinha apenas 35 votos favoráveis a Messias ele acabou recebendo 34.
O restante era “torcida” do Planalto e promessa de voto sem muita convicção de senadores da oposição, do MDB, do PSD e até do PSB, partido da base do governo.
Flávio foi para o corpo a corpo e conseguiu reverter votos na oposição, inclusive garantindo, ao lado de Rogério Marinho, o fechamento de questão dentro do PL e de partidos mais aliados. A coluna antecipou a percepção, no Centrão, de que, se Flávio se unisse a Davi Alcolumbre, essa seria a única chance de Messias ser derrotado.
O trabalho se concentrou, portanto, nas 48 horas que antecederam a votação. Em reunião a portas fechadas na manhã da véspera, como a coluna também antecipou, Flávio garantiu que Alcolumbre estava com a oposição e falou pela primeira vez em “dia histórico”.
O restante ficou por conta do próprio Alcolumbre, que, “excitado”, queria mandar recados para Lula e encontrou na pauta anti-STF, em ano eleitoral, caminho aberto para convencer senadores interessados em fazer barulho nas bases, argumentando que participaram de um fato histórico e, assim, tentar garantir a reeleição.
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“No último ano de mandato, senador tem mais medo de povo do que vereador. E hoje só se fala em STF”, resumiu um presidente de partido à coluna.