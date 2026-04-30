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Derrota de Messias: O que Lula fará após uma noite de sono?

Oposição desconfia de que o Planalto vá retaliar o presidente do Senado de imediato

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/04/2026 09:33

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Derrota de Messias: O que Lula fará após uma noite de sono?
Derrota de Messias: O que Lula fará após uma noite de sono? crédito: Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal

Logo após a derrota de Jorge Messias no Senado, a oposição recebeu recados de que Lula estava furioso e partiria, de imediato, para a retaliação contra Davi Alcolumbre e aliados do União Brasil e outros partidos.

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Surgiram até comparações com Dilma Rousseff. 

Entre os que poderiam perder os cargos, estão os ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Frederico de Siqueira Filho (Comunicações), indicados pelo presidente do Senado.

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Há na oposição, porém, quem desconfie e aposte que, após uma noite de sono, Lula fará cálculos políticos e evitará, no primeiro momento, acirrar a briga com Alcolumbre.

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