Derrota de Messias: O que Lula fará após uma noite de sono?
Oposição desconfia de que o Planalto vá retaliar o presidente do Senado de imediato
compartilheSIGA
Logo após a derrota de Jorge Messias no Senado, a oposição recebeu recados de que Lula estava furioso e partiria, de imediato, para a retaliação contra Davi Alcolumbre e aliados do União Brasil e outros partidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Surgiram até comparações com Dilma Rousseff.
Entre os que poderiam perder os cargos, estão os ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Frederico de Siqueira Filho (Comunicações), indicados pelo presidente do Senado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Há na oposição, porém, quem desconfie e aposte que, após uma noite de sono, Lula fará cálculos políticos e evitará, no primeiro momento, acirrar a briga com Alcolumbre.