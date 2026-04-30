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A ‘excitação’ de Alcolumbre na derrota de Jorge Messias

O indicado por Lula ao STF não alcançou os 41 votos mínimos necessários para ser aprovado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/04/2026 09:09

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A ‘excitação’ de Alcolumbre na derrota de Jorge Messias
A ‘excitação’ de Alcolumbre na derrota de Jorge Messias crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Muita gente em Brasília percebeu a agitação maior que a habitual de Davi Alcolumbre ao conduzir a sessão que terminou com a derrota de Jorge Messias no Senado.

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O presidente de um grande partido disse à coluna que Alcolumbre estava “visivelmente excitado”.

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E evocou uma frase atribuída à Ulysses Guimarães: “O poder é afrodisíaco”.

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