A ‘excitação’ de Alcolumbre na derrota de Jorge Messias
O indicado por Lula ao STF não alcançou os 41 votos mínimos necessários para ser aprovado
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Muita gente em Brasília percebeu a agitação maior que a habitual de Davi Alcolumbre ao conduzir a sessão que terminou com a derrota de Jorge Messias no Senado.
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O presidente de um grande partido disse à coluna que Alcolumbre estava “visivelmente excitado”.
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E evocou uma frase atribuída à Ulysses Guimarães: “O poder é afrodisíaco”.