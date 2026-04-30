Os gastos de Ciro Nogueira com querosene que coincidem com o ‘voo das malas’
Notas fiscais datadas na sequência do voo investigado pela PF, em 2025, somam quase R$ 40 mil em gastos com combustível de aviação
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Registros de despesas do gabinete de Ciro Nogueira (PP-PI) no Senado mostram uma sequência de gastos com querosene de aviação dias após o voo que entrou na mira da Polícia Federal por transportar bagagens de autoridades que não foram inspecionadas após pousar no Brasil.
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Na aeronave do empresário do ramo de bets Fernando Oliveira Lima estavam, além do senador, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e os deputados Doutor Luizinho (PP-RJ) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL). O grupo retornava da ilha de Saint Martin, no Caribe.
Ao todo, o gabinete de Ciro Nogueira pediu o ressarcimento de R$ 39.228,13, referentes a 4.873,08 litros de combustível de aviação. Foram ao menos seis recibos em menos de uma semana. O primeiro data de 24 de abril de 2025, quatro dias depois do voo. Os demais recibos são dos dias 25, 27, 28 e 29 de abril.
Procurado pelo PlatôBR, o gabinete do senador não se pronunciou.
Segundo a PF, cinco volumes de bagagem foram retirados do jatinho e, levados pelo piloto, passaram pela alfândega sem a devida inspeção no raio-x. O pouso da aeronave ocorreu na noite de 20 de abril de 2025. O episódio é objeto de uma investigação que foi enviada ao STF em razão do foro privilegiado dos passageiros. O relator do caso na corte é o ministro Alexandre de Moraes.
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O dono do jatinho é conhecido nas redes sociais como “Fernandinho OIG”. Ele é apontado como operador de plataformas de apostas como o jogo do tigrinho.