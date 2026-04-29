Os 4 senadores ausentes na votação que derrotou Jorge Messias

Quatro senadores não aparecem para votar a indicação de Jorge Messias: Oriovisto Guimarães, Cid Gomes, Marcos Pontes e Wilder Moraes.

Ainda que comparecessem e votassem a favor da indicação, não garantiriam a aprovação do escolhido por Lula ao STF.

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Messias recebeu apenas 34 votos favoráveis, 7 a menos que o mínimo necessário.