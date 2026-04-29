Davi Alcolumbre, assim que encerra a votação de Messias: ‘Acho que vai perder por 8’
Assista ao momento em que o presidente do Senado prevê a derrota do indicado por Lula ao STF, logo antes do resultado
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As câmeras da TV Senado flagraram um momento que diz muito sobre a derrota de Jorge Messias nesta quarta-feira, 29, no plenário.
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Assim que encerra a votação, segundos antes da divulgação do resultado, Davi Alcolumbre cochicha com Jaques Wagner, líder do governo Lula, antecipando o desfecho.
Jaques se aproxima da cadeira do presidente do Senado, se inclina para ouvir melhor, Alcolumbre sussurra: “Acho que vai perder por 8”.
Assista aqui:
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Messias recebeu 34 votos favoráveis, 7 a menos do que o necessário para ser aprovado.