Assine
overlay
Início PlatôBr

Davi Alcolumbre, assim que encerra a votação de Messias: ‘Acho que vai perder por 8’

Assista ao momento em que o presidente do Senado prevê a derrota do indicado por Lula ao STF, logo antes do resultado

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/04/2026 20:59

compartilhe

SIGA
×
Davi Alcolumbre, assim que encerra a votação de Messias: ‘Acho que vai perder por 8’
Davi Alcolumbre, assim que encerra a votação de Messias: ‘Acho que vai perder por 8’ crédito: Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

As câmeras da TV Senado flagraram um momento que diz muito sobre a derrota de Jorge Messias nesta quarta-feira, 29, no plenário.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Assim que encerra a votação, segundos antes da divulgação do resultado, Davi Alcolumbre cochicha com Jaques Wagner, líder do governo Lula, antecipando o desfecho.

Jaques se aproxima da cadeira do presidente do Senado, se inclina para ouvir melhor, Alcolumbre sussurra: “Acho que vai perder por 8”.

Assista aqui:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Messias recebeu 34 votos favoráveis, 7 a menos do que o necessário para ser aprovado.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay