Davi Alcolumbre, assim que encerra a votação de Messias: ‘Acho que vai perder por 8’

As câmeras da TV Senado flagraram um momento que diz muito sobre a derrota de Jorge Messias nesta quarta-feira, 29, no plenário.

Assim que encerra a votação, segundos antes da divulgação do resultado, Davi Alcolumbre cochicha com Jaques Wagner, líder do governo Lula, antecipando o desfecho.

Jaques se aproxima da cadeira do presidente do Senado, se inclina para ouvir melhor, Alcolumbre sussurra: “Acho que vai perder por 8”.

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Messias recebeu 34 votos favoráveis, 7 a menos do que o necessário para ser aprovado.