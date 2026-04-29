Assine
overlay
Início PlatôBr

Clima no Planalto é de consternação e orientação de Lula é para normalizar resultado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou aos auxiliares que não "passem recibo" diante da derrota histórica no Senado

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
29/04/2026 19:58

compartilhe

SIGA
×
Clima no Planalto é de consternação e orientação de Lula é para normalizar resultado
Clima no Planalto é de consternação e orientação de Lula é para normalizar resultado crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O clima é de total consternação no Palácio do Planalto com a decisão do Senado de rejeitar o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal) com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouvidos pelo PlatôBR afirmaram que o resultado mostrou o tamanho da força política do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o que deixa o governo petista ainda mais fragilizado no Congresso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Apesar da derrota acachapante, a orientação no Planalto é de que a rejeição de Messias seja “normalizada”, sob o argumento de que cabe ao presidente fazer a indicação, mas cabe ao Senado decidir se o nome será ou não aprovado. “A orientação é não passar recibo”, disse um auxiliar de Lula. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay