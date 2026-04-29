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Governo sofre derrota acachapante no Senado: Messias é rejeitado por 42 votos a 34

Derrubada do nome indicado por Lula para o STF foi a maior derrota política do atual mandato

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Eumano Silva
Eumano Silva
Repórter
29/04/2026 19:58

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Governo sofre derrota acachapante no Senado: Messias é rejeitado por 42 votos a 34
Governo sofre derrota acachapante no Senado: Messias é rejeitado por 42 votos a 34 crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

O Senado rejeitou no início da noite desta quarta-feira, 29, por 42  votos a 34, a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal). Foi uma derrota acachapante do governo e uma das maiores vitórias da oposição neste mandato

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Messias encontrou resistência do Congresso desde que foi anunciado por Lula em novembro do ano passado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), defendia a indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), que foi preterido pelo petista. 

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Em toda a história da República, apenas cinco nomes para o Supremo foram recusados pelos senadores, em 1894, no governo do marechal Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil. Em 1894, durante o governo do marechal Floriano Peixoto, segundo presidente do país, cinco nomes foram barrados: Barata Ribeiro, Innocêncio Galvão de Queiroz, Ewerton Quadros, Antônio Sève Navarro e Demosthenes da Silveira Lobo.

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