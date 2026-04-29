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Quem cumprimentou Alessandro Vieira quando ele anunciou voto favorável a Messias

Senador que está no alvo de Gilmar Mendes se posicionou sobre o indicado por Lula

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/04/2026 18:22

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Quem cumprimentou Alessandro Vieira quando ele anunciou voto favorável a Messias
Quem cumprimentou Alessandro Vieira quando ele anunciou voto favorável a Messias crédito: Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Assim que Alessandro Vieira anunciou voto favorável a Jorge Messias durante a sabatina no Senado, foi aplaudido por uma parcela significativa do plenário da CCJ.

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Entre os que se aproximaram para cumprimentá-lo estavam o deputado Paulo Teixeira, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o líder do MDB, Eduardo Braga.

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Camilo Santana, ex-ministro da Educação, chegou a se levantar de onde estava para ir até Alessandro e cumprimentá-lo pessoalmente.

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