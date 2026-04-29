Flávio Bolsonaro decide quem cuidará da economia no plano de governo

Embora diga que ainda não está definindo nomes nesta fase da pré-campanha, Flávio Bolsonaro já tomou uma decisão: o economista Adolfo Sachsida será o responsável pela área econômica do plano de governo.

Sachsida tem 53 anos e atua atualmente como conselheiro do pré-candidato do PL ao Planalto, mas recebeu sinal verde para começar a estruturar propostas. A primeira tarefa foi levantar medidas econômicas e regulatórias passíveis de revogação já no primeiro dia de um eventual governo.

Nas redes sociais, ele tem sido ativo, defendendo Jair Bolsonaro e propondo reformas com viés pró-mercado e foco em ajuste fiscal.

Ex-secretário de Política Econômica e ex-ministro de Minas e Energia no governo Bolsonaro, Sachsida não admite publicamente, mas almeja o comando da área econômica em um eventual governo Flávio, apostando no rótulo de braço direito de Paulo Guedes. Para isso, ainda precisará ampliar apoios no entorno do pré-candidato.

Sua aproximação com Bolsonaro se deu, entre outros caminhos, por meio do deputado federal Alberto Fraga, com quem teve relação política no DF, à época no DEM.

Em 2014, Sachsida disputou uma vaga na Câmara dos Deputados, obtendo 3.372 votos o suficiente para a 105ª colocação. Também comandou o MBL no Distrito Federal entre 2014 e 2015.

Advogado, ele chegou a atuar no Supremo Tribunal Federal na defesa de Bolsonaro, por escolha do próprio ex-presidente, no contexto das investigações sobre a trama golpista. Era visita frequente na Papudinha, quando Bolsonaro lá estava preso.

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Nesta semana, durante participação na Agrishow, afirmou: Vamos ganhar a eleição e, em um ano e meio, arrumamos o Brasil.