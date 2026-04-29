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Disputa feminina se afunila para a sucessão de Messias na AGU

Servidoras de carreira da pasta estão entre as mais cotadas para substituir o advogado-geral da União, caso ele seja aprovado pelo Senado

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
29/04/2026 17:24

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Disputa feminina se afunila para a sucessão de Messias na AGU
Disputa feminina se afunila para a sucessão de Messias na AGU crédito: Foto: Advocacia-Geral da União

A lista de cotadas para substituir o advogado-geral da União, Jorge Messias, caso seja aprovado pelo Senado para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal), se afunilou em duas mulheres.

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A favorita para comandar a AGU é a procuradora-geral da União, Clarice Costa Calixto. O órgão comandado por ela é responsável por representar judicialmente a administração direta da União em ações dentro e fora do país. 

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A procuradora-geral Federal, Adriana Maia Venturini, corre por fora. As duas têm a confiança do Messias e são bem avaliadas pelo Palácio do Planalto.

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