Disputa feminina se afunila para a sucessão de Messias na AGU

A lista de cotadas para substituir o advogado-geral da União, Jorge Messias, caso seja aprovado pelo Senado para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal), se afunilou em duas mulheres.

A favorita para comandar a AGU é a procuradora-geral da União, Clarice Costa Calixto. O órgão comandado por ela é responsável por representar judicialmente a administração direta da União em ações dentro e fora do país.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A procuradora-geral Federal, Adriana Maia Venturini, corre por fora. As duas têm a confiança do Messias e são bem avaliadas pelo Palácio do Planalto.