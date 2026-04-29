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O gesto silencioso de Pacheco na sabatina de Messias

A expectativa é de que a votação da indicação feita por Lula para a no STF ocorra no plenário do Senado também nesta quarta-feira

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
29/04/2026 15:01

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O gesto silencioso de Pacheco na sabatina de Messias
O gesto silencioso de Pacheco na sabatina de Messias crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A política se faz de discurso, mas também de gestos silenciosos que podem demonstrar mais que palavras. Ao chegar à sabatina do ministro Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), o senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG), preterido por Lula para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), fez questão de percorrer todas as bancadas do plenário da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça do Senado) e cumprimentar cada um dos senadores presentes com um aperto de mão e olhando nos olhos.

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Aliados de Messias consideraram um gesto importante de Pacheco no sentido de dizer que, se ele, que não foi a opção de Lula para a vaga, estava ali em apoio a Messias, não havia mais motivo de resistência ao nome do ministro.

Pacheco almoçou com Messias na véspera da sabatina e, no fim da tarde, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) e do presidente de seu partido, João Campos, posou para fotografia com Messias e divulgou uma nota do partido em seu apoio. 

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Pacheco era o preferido dos senadores e do presidente do Senado e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). A sabatina ocorre nesta quarta-feira, 29, e a expectativa é de que a votação ocorra no plenário do Senado também nesta quarta.

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