Na Bahia, nem o prestígio de Lula torna Jerônimo favorito contra ACM, aponta Quaest

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) aparece empatado dentro da margem de erro com Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, na disputa pelo governo da Bahia, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29. Em confronto apertado, Neto alcança 41% das preferências dos eleitores contra 38% do petista no segundo turno. No primeiro turno, ACM venceria Jerônimo por 41% a 37% ou 41% a 36%, em dois cenários diferentes.

O resultado mostra que, no estado, Lula não transfere automaticamente seu prestígio a Jerônimo. O mesmo levantamento indica que 47% dos entrevistados gostariam de ver um aliado do presidente à frente do governo no próximo mandato. Também chama a atenção o fato de que a gestão do governador é bem avaliada pelos baianos: 51% consideram que Jerônimo merece continuar no cargo.

O bom desempenho de ACM reflete em parte o desgaste do PT depois de cinco mandatos no governo do estado. Para os eleitores, o maior problema do estado é a violência (36%) e a saúde (26%). Essa percepção é explicada pelo desgaste da segurança pública decorrente, principalmente, da atuação de facções criminosas.

Para o Senado, a pesquisa reafirma a força do PT no estado. Os ex-governadores petistas Rui Costa e Jaques Wagner largam na frente dos concorrentes, com 24% e 22%, respectivamente.

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A pesquisa foi realizada no período de 23 a 27 de abril, com 1.200 entrevistas, e tem margem de erro de 3 pontos percentuais.