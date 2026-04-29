A promessa que Davi Alcolumbre fez a senadores da oposição
Jorge Messias será sabatinado nesta quarta-feira, 29, no Senado
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Davi Alcolumbre deu um estímulo extra à oposição às vésperas da sabatina de Jorge Messias.
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Prometeu que, em caso de rejeição do nome escolhido por Lula, só pautará uma nova indicação após as eleições de outubro.
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A esperança de opositores é de que o próximo ministro do STF possa ser indicado por Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto.