A promessa que Davi Alcolumbre fez a senadores da oposição

Davi Alcolumbre deu um estímulo extra à oposição às vésperas da sabatina de Jorge Messias.

Prometeu que, em caso de rejeição do nome escolhido por Lula, só pautará uma nova indicação após as eleições de outubro.

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A esperança de opositores é de que o próximo ministro do STF possa ser indicado por Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Planalto.