Assine
overlay
Início PlatôBr

Empate triplo para o Senado apontado pela Quaest mantém dilema na chapa de Haddad

Marina Silva, Simone Tebet e Márcio França obtêm números parecidos, entre 12% e 14%. Para o governo, Tarcísio vence Haddad por 49% a 32% no segundo turno

Publicidade
Carregando...
Eumano Silva
Eumano Silva
Repórter
29/04/2026 08:58

compartilhe

SIGA
×
Empate triplo para o Senado apontado pela Quaest mantém dilema na chapa de Haddad
Empate triplo para o Senado apontado pela Quaest mantém dilema na chapa de Haddad crédito: Foto: Fernando Donasci/MMA

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29, mostra um empate triplo, na margem de erro, de três pré-candidatos ao Senado aliados de Fernando Haddad, nome do PT para o governo de São Paulo. Simone Tebet (PSB) aparece no levantamento com 14% das preferências dos eleitores, Marina Silva (Rede) com 12% e Márcio França (PSB) também com 12%.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esse resultado mantém o dilema sobre quem serão os dois companheiros de chapa do petista nas disputas pelas vagas de senador. Uma das alternativas para acomodar os pré-candidatos é o deslocamento de França ou Tebet para a vaga de vice de Haddad, mas até agora não houve acordo para essa composição da chapa.

Aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), os deputados Guilherme Derrite (Republicanos-SP) e Ricardo Salles (Novo) obtêm 8% e 6%, respectivamente, segundo a simulação.

Para o governo do estado, a pesquisa confirma o favoritismo de Tarcísio, pré-candidato à reeleição. No primeiro turno, ele lidera as preferências com 38% ou 40%, a depender do cenário, e Haddad com 26% ou 28%. Na segunda rodada, o governador venceria o petista por 49% a 32%. No desempenho pessoal, o levantamento indica uma queda na aprovação do governo Tarcísio de 60% em agosto de 2025 para 54% em abril de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.650 eleitores de 23 a 27 de abril, em coleta domiciliar, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay