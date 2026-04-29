Empate triplo para o Senado apontado pela Quaest mantém dilema na chapa de Haddad

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29, mostra um empate triplo, na margem de erro, de três pré-candidatos ao Senado aliados de Fernando Haddad, nome do PT para o governo de São Paulo. Simone Tebet (PSB) aparece no levantamento com 14% das preferências dos eleitores, Marina Silva (Rede) com 12% e Márcio França (PSB) também com 12%.

Esse resultado mantém o dilema sobre quem serão os dois companheiros de chapa do petista nas disputas pelas vagas de senador. Uma das alternativas para acomodar os pré-candidatos é o deslocamento de França ou Tebet para a vaga de vice de Haddad, mas até agora não houve acordo para essa composição da chapa.

Aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), os deputados Guilherme Derrite (Republicanos-SP) e Ricardo Salles (Novo) obtêm 8% e 6%, respectivamente, segundo a simulação.

Para o governo do estado, a pesquisa confirma o favoritismo de Tarcísio, pré-candidato à reeleição. No primeiro turno, ele lidera as preferências com 38% ou 40%, a depender do cenário, e Haddad com 26% ou 28%. Na segunda rodada, o governador venceria o petista por 49% a 32%. No desempenho pessoal, o levantamento indica uma queda na aprovação do governo Tarcísio de 60% em agosto de 2025 para 54% em abril de 2026.

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A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.650 eleitores de 23 a 27 de abril, em coleta domiciliar, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.