Na sabatina, Jorge Messias será chamado de ‘soldado do PT’

Na sabatina desta quarta-feira, 29, Jorge Messias será pressionado por senadores da oposição sobre a relação com Lula e com o PT.

A estratégia é colar no indicado o rótulo de “soldado do partido”, numa tentativa de repetir a crítica feita à indicação de Flávio Dino, hoje ministro do STF.

Temas como os atos de 8 de janeiro de 2023, liberdade de expressão e discussão sobre um código de conduta para ministros do Supremo também serão explorados pela oposição.

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