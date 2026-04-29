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Na sabatina, Jorge Messias será chamado de ‘soldado do PT’

Caberá a Magno Malta puxar o tema do aborto

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/04/2026 08:46

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Na sabatina, Jorge Messias será chamado de ‘soldado do PT’
Na sabatina, Jorge Messias será chamado de ‘soldado do PT’ crédito: Foto: Daniel Estevão/AscomAGU

Na sabatina desta quarta-feira, 29, Jorge Messias será pressionado por senadores da oposição sobre a relação com Lula e com o PT.

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A estratégia é colar no indicado o rótulo de “soldado do partido”, numa tentativa de repetir a crítica feita à indicação de Flávio Dino, hoje ministro do STF.

Temas como os atos de 8 de janeiro de 2023, liberdade de expressão e discussão sobre um código de conduta para ministros do Supremo também serão explorados pela oposição. 

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O senador Magno Malta ficará responsável por “pesar a mão” no debate sobre aborto.

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