Assine
overlay
Início PlatôBr

Governo pode ser obrigado a ressarcir empresas de etanol se zerar imposto da gasolina

Decisão da equipe econômica de enviar ao Congresso um projeto de lei complementar que a autoriza a zerar o tributo sobre o combustível tem potencial para trazer um problema para o Ministério da Fazenda

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
29/04/2026 00:28

compartilhe

SIGA
×
Governo pode ser obrigado a ressarcir empresas de etanol se zerar imposto da gasolina
Governo pode ser obrigado a ressarcir empresas de etanol se zerar imposto da gasolina crédito: Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A decisão do governo de enviar ao Congresso um projeto de lei complementar que o autoriza a zerar o imposto sobre a gasolina tem potencial para trazer um problema para a equipe econômica. Na prática, o Ministério da Fazenda pode ser obrigado a ressarcir as empresas de etanol do país. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa possível obrigação decorre da Emenda Constitucional 123 de 2022, que determina que o governo deve manter um regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final para assegurar uma tributação menor do que a incidente sobre os combustíveis fósseis. Uma lei complementar deve definir essas regras. Entretanto, essa norma ainda não foi editada. 

A emenda também determina que, enquanto uma lei complementar sobre o tema não entrar em vigor, o diferencial competitivo dos biocombustíveis destinados ao consumo final em relação aos combustíveis fósseis será garantido pela manutenção, em termos percentuais, da diferença entre as alíquotas aplicáveis a cada combustível fóssil e aos biocombustíveis que lhe sejam substitutos em patamar igual ou superior ao vigente em 15 de maio de 2022.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na prática, ao zerar o imposto federal sobre a gasolina, o governo acaba com o diferencial competitivo do etanol. Na avaliação de especialistas ouvidos pelo PlatôBR, mesmo que a tributação do etanol seja zerada, será necessário o pagamento de recursos para os produtores do biocombustível.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay