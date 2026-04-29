Por WhatsApp: a mensagem que o BC manda aos senadores para pedir voto em PEC

Mesmo sem ajuda do governo, o Banco Central iniciou um movimento para tentar garantir o apoio do maior número possível de senadores para pautar na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a autonomia da autoridade monetária.

O PlatôBR teve acesso a uma mensagem que técnicos do BC têm enviado aos parlamentares da comissão para angariar apoio ao texto. A equipe de Gabriel Galípolo avalia que a última versão do relatório do senador Plínio Valério (PSDB-AM) atende a todas as demandas do governo. A falta de apoio do Planalto, entretanto, é o que tem travado o andamento da proposta na CCJ.

“Boa tarde, tudo bem? Mando essa mensagem para solicitar, em nome do Presidente Galípolo, apoio do senador para a PEC 65. Informo que estamos favoráveis ao texto do relator e à disposição para explicar a fundamental importância dessa PEC para o futuro do BC. Encaminho o relatório, sumário executivo e também algumas explicações sobre a PEC. Gostaríamos de ter o apoio tanto para solicitar ao senador Otto que paute o tema, como o voto favorável. Grato pela atenção”, diz a mensagem enviada por WhatsApp obtida pela reportagem com um parlamentar.

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No BC, a avaliação é de que os atritos entre Galípolo e o ex-ministro Fernando Haddad (Fazenda) têm impedido o avanço do debate no Legislativo. Apesar disso, os técnicos da autoridade monetária acreditam que há espaço para aprovar o texto na comissão ainda em maio.