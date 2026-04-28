Vetado pelo PL, Izalci dobra aposta contra Michelle e mantém nome ao governo do DF

Desautorizado publicamente pela deputada Bia Kicis, presidente regional do PL, o senador Izalci Lucas decidiu dobrar a aposta e manter a pré-candidatura ao governo do Distrito Federal. Ele contraria a vontade de Michelle Bolsonaro de apoiar o projeto de reeleição da atual governadora Celina Leão (PP) ao defender uma chapa puro-sangue completa na capital federal, uma vez que, além do próprio interesse majoritário, o partido aposta na ex-primeira-dama e na própria Bia Kicis como candidatas ao Senado.

Izalci abriu mão do comando do PSDB-DF quando ingressou na sigla bolsonarista há pouco mais de um ano. Ele reconheceu a existência de um acordo da legenda para apoiar Ibaneis Rocha (MDB) ao Senado e Celina ao governo, mas que os desdobramentos das investigações sobre a relação entre o BRB e o Banco Master deixaram Ibaneis para trás. “Vou continuar trabalhando minha pré-candidatura e nas convenções, quando esse assunto deve ser decidido, a gente resolve”, disse o senador ao PlatôBR.

Internamente, aliados descartam que Izalci tenha fôlego para levar a candidatura até o fim. Durante um encontro de lideranças do PL-DF, o deputado Alberto Fraga destacou a possível nominata do partido e citou Izalci como candidato para a Câmara dos Deputados: “Ele está de sacanagem [com a pré-candidatura], mas será nosso federal”.

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Após a chancela mantida por Michelle Bolsonaro, em conversa com o PlatôBR, na segunda-feira, 27, Celina Leão levantou desconfiança sobre a lealdade do senador com o grupo bolsonarista. “Izalci caiu de paraquedas no PL. É só pesquisar nas redes sociais dele, especialmente na última eleição. Não há nenhuma citação a Bolsonaro”, afirmou a governadora. Segundo ela, o senador trabalha para entregar o partido para a chapa liderada pelo ex-governador José Roberto Arruda (PSD). “Ele quer que o PL da capital do país divida o palanque bolsonarista com o PSD, que tem Ronaldo Caiado como candidato, mesmo que nosso grupo esteja com Flávio Bolsonaro, acrescentou.