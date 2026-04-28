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O ministro de Lula que travou a agenda para interceder por Messias no Senado

José Múcio Monteiro é conterrâneo do indicado pelo presidente a uma vaga no STF

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
28/04/2026 14:56

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O ministro de Lula que travou a agenda para interceder por Messias no Senado
O ministro de Lula que travou a agenda para interceder por Messias no Senado crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, travou a agenda desta quarta-feira, 29.

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Ele vai passar a maior parte do dia pelos corredores e gabinetes do Senado, pedindo apoio e reforçando os já existentes à indicação de Jorge Messias ao STF.

A sabatina começará pela manhã, e a previsão é de votação na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário ao longo do dia.

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Múcio e Messias são pernambucanos. O ministro da Defesa é um dos integrantes do governo ‘Lula 3’ com maior trânsito e prestígio no Parlamento.

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