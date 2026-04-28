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Aldo Rebelo cogita desistir da disputa presidencial

Desempenho ruim nas pesquisas leva o pré-candidato a repensar participação no pleito de outubro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
28/04/2026 14:32

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Aldo Rebelo cogita desistir da disputa presidencial
Aldo Rebelo cogita desistir da disputa presidencial crédito: Foto: Jose Cruz/Agência Brasil

Aldo Rebelo decidirá até o fim do maio se continua na disputa presidencial.

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Pré-candidato pelo Democracia Cristã, o ex-ministro e ex-presidente da Câmara não tem conseguido ultrapassar 1% das intenções de voto nas pesquisas divulgadas até aqui.

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