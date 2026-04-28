Aldo Rebelo cogita desistir da disputa presidencial
Desempenho ruim nas pesquisas leva o pré-candidato a repensar participação no pleito de outubro
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Aldo Rebelo decidirá até o fim do maio se continua na disputa presidencial.
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Pré-candidato pelo Democracia Cristã, o ex-ministro e ex-presidente da Câmara não tem conseguido ultrapassar 1% das intenções de voto nas pesquisas divulgadas até aqui.