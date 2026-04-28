Kassab e o otimismo com Caiado: ‘O jogo ainda não começou’

Gilberto Kassab ignora avaliações de que Ronaldo Caiado possa não decolar na disputa presidencial.

Em conversa com empresários em São Paulo nessa segunda-feira, 27, Kassab chamou a atenção para a alta rejeição de Lula e de Flávio Bolsonaro e afirmou que “o jogo ainda não começou”.

O dirigente aposta que, com o início da campanha, Caiado poderá tirar votos de ambos e projeta um possível segundo turno contra o petista, embora, até aqui, as pesquisas indiquem um cenário distante dessa hipótese.

Empresários ouvidos pela coluna disseram que Kassab está “efetivamente otimista”.

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A jornalistas, ele também disparou contra adversários. Disse, em tom atípico, que Lula “sabe gastar, mas não administrar” e classificou Jair Bolsonaro como alguém “sem vocação para a vida pública”.