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Kassab e o otimismo com Caiado: ‘O jogo ainda não começou’

Dirigente participou de encontro com empresários na capital paulista

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
28/04/2026 13:56

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Bras..lia: O ministro da Ci..ncia, Tecnologia, Inova....es e Comunica....es (MCTIC), Gilberto Kassab, durante entrevista coletiva no MCTIC (Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil)
Bras..lia: O ministro da Ci..ncia, Tecnologia, Inova....es e Comunica....es (MCTIC), Gilberto Kassab, durante entrevista coletiva no MCTIC (Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil) crédito: Marcelo Camargo/Ag..ncia Brasil

Gilberto Kassab ignora avaliações de que Ronaldo Caiado possa não decolar na disputa presidencial.

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Em conversa com empresários em São Paulo nessa segunda-feira, 27, Kassab chamou a atenção para a alta rejeição de Lula e de Flávio Bolsonaro e afirmou que “o jogo ainda não começou”.

O dirigente aposta que, com o início da campanha, Caiado poderá tirar votos de ambos e projeta um possível segundo turno contra o petista, embora, até aqui, as pesquisas indiquem um cenário distante dessa hipótese.

Empresários ouvidos pela coluna disseram que Kassab está “efetivamente otimista”.

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A jornalistas, ele também disparou contra adversários. Disse, em tom atípico, que Lula “sabe gastar, mas não administrar” e classificou Jair Bolsonaro como alguém “sem vocação para a vida pública”.

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