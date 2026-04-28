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Efeito da guerra: extração de petróleo e gás garante arrecadação 211% maior até março

Dados foram divulgados nesta terça-feira, 28, pela Receita Federal e têm relação direta com o encarecimento da commodity diante do conflito no Oriente Médio

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
28/04/2026 13:20

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Efeito da guerra: extração de petróleo e gás garante arrecadação 211% maior até março
Efeito da guerra: extração de petróleo e gás garante arrecadação 211% maior até março crédito: Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A arrecadação de impostos decorrentes da extração de petróleo e gás no Brasil totalizou R$ 28,7 bilhões entre janeiro e março de 2026, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 28, pela Receita Federal. O resultado é 211% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando totalizou R$ 9,2 bilhões. 

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Somente em março deste ano, a arrecadação que teve origem do setor de óleo e gás foi de R$ 9,2 bilhões, um crescimento de 170% quando comparado com os R$ 3,4 bilhões registrados no mesmo mês do ano passado. 

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O governo, como anunciaram os ministros Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento), usará esses recursos extras para bancar a desoneração de impostos que incide sobre combustíveis. Como mostrou o PlatôBR, a ala política quer usar parte desses recursos também para bancar o fim da taxa das blusinhas.

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