Flávio Bolsonaro diz que Alcolumbre está contra Messias e prevê ‘dia histórico’

Em reunião a portas fechadas na manhã desta terça-feira, 28, Flávio Bolsonaro disse a senadores da oposição que Davi Alcolumbre atua como aliado na articulação e tem trabalhado nos bastidores para tentar barrar a indicação de Jorge Messias ao STF.

“O Davi está com a gente”, chegou a dizer.

Cerca de 25 senadores participaram do encontro, convocado por Flávio. Na semana passada, a coluna mostrou que, para o Centrão, o envolvimento direto do pré-candidato do PL ao Planalto seria a única chance de derrotar Messias.

Os votos estão sendo contados dos dois lados.

Flávio está otimista e falou que esta quarta-feira, 29 data da sabatina e da votação será um “dia histórico”. O Senado só rejeitou indicações ao STF no governo de Floriano Peixoto, em 1894.

Animados, senadores da oposição afirmaram que, se Messias não for aprovado, o governo Lula terá acabado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aliados do indicado, porém, avaliam que a oposição blefa ao elevar o tom na véspera da sabatina e cria ruídos de forma proposital. A aposta continua sendo a de que Messias tem votos mínimos para ser aprovado, ainda que por margem apertada.