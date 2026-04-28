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Flávio Bolsonaro diz que Alcolumbre está contra Messias e prevê ‘dia histórico’

Senadores contrários à indicação de Lula para o STF se reuniram a portas fechadas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
28/04/2026 12:34

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Flávio Bolsonaro diz que Alcolumbre está contra Messias e prevê ‘dia histórico’
Flávio Bolsonaro diz que Alcolumbre está contra Messias e prevê ‘dia histórico’ crédito: Foto: kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Em reunião a portas fechadas na manhã desta terça-feira, 28, Flávio Bolsonaro disse a senadores da oposição que Davi Alcolumbre atua como aliado na articulação e tem trabalhado nos bastidores para tentar barrar a indicação de Jorge Messias ao STF.

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“O Davi está com a gente”, chegou a dizer.

Cerca de 25 senadores participaram do encontro, convocado por Flávio. Na semana passada, a coluna mostrou que, para o Centrão, o envolvimento direto do pré-candidato do PL ao Planalto seria a única chance de derrotar Messias.

Os votos estão sendo contados dos dois lados.

Flávio está otimista e falou que esta quarta-feira, 29 data da sabatina e da votação será um “dia histórico”. O Senado só rejeitou indicações ao STF no governo de Floriano Peixoto, em 1894.

Animados, senadores da oposição afirmaram que, se Messias não for aprovado, o governo Lula terá acabado.

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Aliados do indicado, porém, avaliam que a oposição blefa ao elevar o tom na véspera da sabatina e cria ruídos de forma proposital. A aposta continua sendo a de que Messias tem votos mínimos para ser aprovado, ainda que por margem apertada.

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