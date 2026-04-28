Apoio do presidente alavanca João Campos para o governo de PE, indica Quaest

O apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido decisivo para alavancar o nome do ex-prefeito de Recife João Campos (PSB) como favorito na disputa pelo governo do estado. De acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 28, Campos aparece na liderança no primeiro turno com 42% das intenções de voto, seguido pela atual governadora, Raquel Lyra (PSD), com 34%. No segundo turno, ele venceria por 46% a 38%, fora da margem de erro de 3 pontos percentuais.

A pesquisa indicou o quanto o peso de Lula na decisão de eleitor pernambucano é forte. Dos entrevistados, 47% querem um governador alinhado ao atual presidente, 30% preferem um independente e 17% preferem um candidato alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os dados justificam o comportamento dos dois principais candidato ao Palácio do Campo das Princesas. Enquanto Campos apresenta Lula como padrinho político, Lyra busca demonstrar que, embora seja de uma legenda centrista, mantém relações cordiais com Lula. O governo de Raquel Lyra é bem avaliado por 36% dos entrevistados e desaprovado por 18%. Para 43%, o governo é regular. Além disso, para 57% dos entrevistados, a governadora merece se reeleger e 36% entendem que não.

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As entrevistas foram feitas entre os dias 22 e 26 de abril, de forma presencial, com 900 pessoas em 52 municípios do estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%.