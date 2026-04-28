Com chapa ‘mais forte da história’, PT encara vitória na Bahia como obrigação
Até aqui nesta pré-campanha, Jerônimo Rodrigues está atrás nas pesquisas
compartilheSIGA
O PT sabe da importância de Lula vencer na Bahia e, por isso, vai intensificar os ataques a ACM Neto com o rótulo de “filhinho de papai que não gosta de pobre”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O governador Jerônimo Rodrigues, candidato à reeleição, aparece atrás nas pesquisas, mas aliados apostam em uma virada ao longo da campanha, como ocorreu quatro anos atrás.
Petistas afirmam que a chapa puro-sangue montada no estado é “a mais forte da história”, reunindo dois ex-governadores na disputa ao Senado, Rui Costa e Jaques Wagner.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“É também por isso que temos que ganhar”, disse um petista baiano à coluna.