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Copom deve cortar juro em 0,25 ponto percentual, mas próximos passos são incertos

Expectativas de inflação desancoradas, surpresas negativas no IPCA e falta de clareza sobre o fim da guerra no Oriente Médio podem obrigar o Banco Central a interromper o ciclo de redução da Selic

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
28/04/2026 00:28

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Copom deve cortar juro em 0,25 ponto percentual, mas próximos passos são incertos
Copom deve cortar juro em 0,25 ponto percentual, mas próximos passos são incertos crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

No mercado é dado como certo que o Copom (Comitê de Política Monetária) reduzirá os juros em 0,25 ponto percentual, para 14,5% ao ano, na reunião do colegiado nesta quarta-feira, 29. Entretanto, os próximos passos que serão dados pelos diretores do Banco Central são incertos diante das indefinições do cenário externo e das pressões inflacionárias. 

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A guerra no Oriente Médio é o principal obstáculo para a equipe de Gabriel Galípolo, pelo encarecimento significativo do petróleo, dos combustíveis e dos fertilizantes. Essa realidade desancorou as expectativas de inflação e aumentou os resultados recentes do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

O economista-chefe da XP, Caio Megale, afirmou que o comunicado da reunião do Copom desta semana tende a ser mais duro do que o anterior e deve reforçar a necessidade de uma condução cautelosa da política monetária para mitigar efeitos de médio prazo decorrentes dos choques inflacionários.

“Mas não a ponto de sinalizar uma possível interrupção do ciclo de calibração no curto prazo. Projetamos a taxa Selic em 13,50% ao final de 2026. Após o corte de 0,25 ponto percentual, nesta semana, prevemos duas reduções de 0,50 ponto percentual em junho e agosto, assumindo que as tensões no Oriente Médio se dissipem e os preços do petróleo retornem à faixa de 8090 dólares por barril. Na sequência, esperamos uma pausa para avaliação durante o período eleitoral”, disse. 

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Entretanto, diante das incertezas e dos riscos inflacionários já relevantes, ele afirmou que aumenta a probabilidade de cenários alternativos em que o Copom mantenha o ritmo modesto de cortes, de 0,25 ponto percentual, ou interrompa o ciclo antes do esperado.

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