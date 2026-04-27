Jantar no Alvorada: a homenagem de Lula a Dilma dez anos depois do impeachment

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oferece um jantar em homenagem à presidente Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, 27, onde ele ainda descansa após ser submetido a uma cirurgia para retirada de um câncer de pele, neste fim de semana.

O evento não consta na agenda oficial do presidente e foi organizado aproveitando a passagem da ex-presidente pelo Brasil para compromissos pessoais. Apesar disso, convidados ressaltam o simbolismo do evento lembrando que há dez anos Dilma enfrentou o impeachment que a tirou do poder.

“O convite é para uma homenagem, mas não há como não se ter esse simbolismo de voltar ao Alvorada após dez anos”, disse um dos convidados.

É a segunda vez que Dilma volta ao Alvorada desde que saiu do poder. Em 26 de julho de 2024, ela foi recebida por Lula, após quase oito anos do processo de impeachment.

Para o jantar foram convidados petistas e aliados que participaram do governo da ex-presidente. Nomes como o presidente do PT, Edinho Silva, que foi ministro da Secom, e Ricardo Berzoini, ex-titular da Secretaria-Geral da Presidência de Dilma, estão entre os convidados.

Embora tenha sido um auxiliar próximo da ex-presidente, o ministro Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) não estará no jantar, de acordo com interlocutores do Planalto. Indicado por Lula para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), Messias se prepara para a sabatina no Senado, marcada para a quarta-feira, 29.

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